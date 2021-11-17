Bahçeşehir Koleji-ZZ Leiden maç sonucu: 84-61

Kırmızı Ejderhalar mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Berkay Candan ve Oğuz Savaş; konuk ekip ZZ Leiden ise Worthy De Jong, Jhonathan Dunn, Asbjorn Midtgaard, Einaras Tubutis ve Marijn Ververs beşiyle başladı.

İki takım da maça düşük bir tempoda başladı ancak skor üretiminde sıkıntı yaşamayarak çeyreğin bitimine 4 dakika 12 saniye kala gelen televizyon molasına 11-10 ZZ Leiden üstünlüğüyle girildi. Molanın ardından hücum etmekte zorlanan konuk ekip, skor 15-14’e gelince periyodun sonuna 2 dakika kala molaya başvurdu. Maçın ilk dörtte birlik bölümü 18-14 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğin başında iki ekip de savunma sertliğini biraz azalttı ve ilk üç buçuk dakika 25-22’lik skorla geçildi. Devrenin sonuna 4 dakika 33 saniye kala gelen televizyon molasına 25-24 Bahçeşehir Koleji üstünlüğüyle girildi. Devrenin son bölümünde Jamar Smith’in dış atışlarıyla skordaki üstünlüğünü koruyan Kırmızı Ejderhalar, soyunma odasına 40-36 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Bahçeşehir Koleji oldu ve 10-6’lık seriyle, çeyreğin sonuna 5 dakika kala gelen televizyon molasına 52-42 önde girdi. Çeyreğin ikinci bölümünde oyunun üstünlüğünü tamamen ele geçiren Kırmızı Ejderhalar, maçın son dörtte birlik bölümüne 64-46 önde girdi.

Ev sahibi ekip, maçın son periyodunda oyun disiplininden biraz uzaklaşınca, bitime 5 dakika 56 saniye kala mola aldı (71-57). Mücadelenin kalan bölümünde de üstünlüğünü koruyan Kırmızı Ejderhalar sahadan 84-61 galip ayrıldı ve grubunu namağlup bitirerek ikinci tura yükseldi.

‘’Yaşadığımız sakatlıklardan ötürü biraz zorlu bir dönemden geçiyoruz, bugün de maç içerisinde iki oyuncumuzu kaybettik. ZZ Leiden’ın kazanmak zorunda olduğu bir maçtı ve iyi mücadele edeceklerini biliyorduk. Eksiklerimizi görmek ve bunları ING Basketbol Süper Ligi’nde tamamlamak açısından önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum.’’



