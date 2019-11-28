Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka aynı grupta

FIBA Europe Cup'taki temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji, ikinci turda aynı grupta mücadele edecekler. 

28 Kasım 2019, Perşembe 01:30
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Bahçeşehir Koleji ve Pınar Karşıyaka aynı grupta

FIBA Europe Cup ilk turunda gruplarını lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji ile Pınar Karşıyaka, ikinci turda aynı grupta mücadele edecek.

Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden ekiplerden Bahçeşehir Koleji D Grubu’nu, Pınar Karşıyaka ise E Grubu’nu lider tamamladı.

Buna göre yollarına L Grubu’nda devam edecek iki Türk ekibi, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği grupta Hollanda’dan ZZ Leiden ve Rusya’dan Enisey’le mücadele edecek.

Kupada 11 Aralık Çarşamba günü başlaması planlanan ikinci tur maçları, 5 Şubat 2020’de tamamlanacak.

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