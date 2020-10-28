7DAYS EuroCup'taki temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, 5. hafta maçında deplasmanda İtalyan temsilcisi Umana Reyer Venice ile karşı karşıya gelecek. İlk 4 maçını kaybeden temsilcimiz, EuroCup'taki ilk galibiyetini ararken Umana Reyer Venice de üst üste 2 deplasman mağlubiyeti sonrası evinde yeniden kazanmak istiyor.

Bugün (28 Ekim Çarşamba) Palasport Taliercio'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.

Evinde kazandığı UNICS Kazan maçıyla sezonu flaş şekilde açan Umana Reyer Venice, Bourg en Bresse maçının da ertelenmesiyle birlikte deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda Partizan ve Joventut Badalona'ya farklı kaybetmişti.

Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ise deplasmanda UNICS Kazan'ı mağlup etmeye çok yaklaşsa da yanlış hakem kararlarının da etkisiyle kaybetmişti. Onun dışında oynadığı 3 karşılaşmada da Bourn en Bresse, Joventut Badalona ve Partizan'a kaybederek toplamda 4'te 0 yapmış durumda.