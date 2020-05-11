Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa’da başarıların hayallerini kurduğumuz bu sezon dünyamızı etkileyen bir virüs salgını ile karşı karşıya kaldık. Tüm insanlık, koronavirüs adı verilen salgınla mücadele ediyor. Bu süreçte ne yazık ki hem ülkemiz hem de dünyada sayısız insan hayatını kaybetti ve daha fazlasının da hayati tehlikesi sürüyor. Bu felaket, tüm dünyada olduğu gibi ister istemez basketbolda da hayatı durdurdu ve Avrupa Şampiyonaları başta olmak üzere tüm şampiyonalar askıya alındı. Kulüp olarak ilk günden itibaren federasyonumuz ile iletişim halinde olarak görüşlerimizi dile getirdik. Bu bağlamda; oyuncular başta olmak üzere bu oyunun tüm aktörlerinin can sağlığını elinden geldiğince koruma altına alan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, TBF Başkanımız Sayın Hidayet Türkoğlu’na ve Türkiye Basketbol Federasyonu çalışanlarına aldıkları iptal kararı ve bu süreçte gösterdikleri büyük fedakarlıkları için çok teşekkür ederim. Ayrıca bizler için kendilerini büyük bir fedakarlıkla riske atan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız. Önlüklerinizin altında taşıdığınız cesur kalpleriniz; bizlerin tek kurtuluş reçetesi ve umut kaynağımızdır. Yeni sezona sağlıkla başlayabilmek için devletimizin öneri ve talimatlarına kesin bir şekilde uyalım. Bu sıkıntılı zamanları hep birlikte atlatacağız."

DHA