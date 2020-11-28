Bu sezon iki kulvarda mücadele eden ve sezon ortasında Alex Perez'i Fenerbahçe BEKO'ya buy-out karşılığı satan Bahçeşehir Koleji, oyun kurucu pozisyonunda doğan boşluğu Shannon Evans'la doldurdu.

James Harden'ın da mezun olduğu Arizona State Sun Devils'le NCAA kariyerini tamamlayan Evans, 2018 NBA Draftında seçilememesi sonrasında profesyonel kariyerine Macaristan 1. Ligi ekiplerinden Atomeromu SE ile başladı. Burada iki sezon geçiren ve gösterdiği performansla Avrupa'nın üst seviye liglerinde oynayan takımların ilgisini çekmeyi başaran 26 yaşındaki oyuncu, 2020 - 2021 sezonunun başında Fransa'nın önemli kulüplerinden Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez ile sözleşme imzaladı.

Bu sezon Pau-Orthez formasıyla Fransa 1. Ligi'nde dört maçta ortalama 32.5 dakika sahada kalan Evans; %53 üçlük isabet oranıyla 20.5 sayı, 7.7 asist ve 2.5 top çalma ortalamaları tutturmuştu.