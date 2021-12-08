Bahçeşehir Koleji-London Lions maç sonucu: 107-82

Kırmızı Ejderhalar mücadeleye Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Berkay Candan ve Oğuz Savaş; konuk ekip London Lions ise Kylor Kelley, Aurimas Majauskas, Isaiah Reese, Dirk Williams ve Julian Williams-Washburn beşiyle başladı.

Britanya temsilcisi maça pota altından bulduğu isabetlerle etkili başlarken, ilk üç dakikalık bölümü 8-4 önde geçti. Lions, çeyreğin orta bölümünde de üretkenliğini sürdürdü ve son üç buçuk dakikalık bölüme 12-17’lik skorla girildi. İlk periyodun sonunda da oyundaki denge değişmedi ve maçın ilk dörtte birlik bölümü Lions’ın 27-22 üstünlüğüyle geçildi.

Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyreğin başında da savunmada sıkıntılar yaşamaya devam etti ve devrenin bitimine 6 dakika 26 saniye kala gelen London Lions molasına 28-36’lık skorla girildi. Kırmızı Ejderhalar moladan 6-0’lık seriyle döndü ve 1 dakika içinde skoru 34-36’ya getirdi. Oğuz Savaş’ın oyuna girdikten sonra hücumda liderliği üstlenmesiyle oyuna skor olarak da ortak olan Bahçeşehir Koleji, devrenin bitimine 2 dakika 25 saniye kala tabelayı 45’te eşitledi ve Lions’ı mola almaya itti. Devrenin son bölümünde iki takım da dengeli bir görüntü sergiledi ve soyunma odasına 50-49 Bahçeşehir Koleji liderliğiyle girildi.

Kırmızı Ejderhalar, ikinci yarıya Berkay-Solomon ikilisiyle oldukça iyi başladı ve ilk beş dakikayı 63-56 önde geçti. Kırmızı-lacivertli ekip, Jones’un üçlüğüyle farkı çift hanelere çıkarınca Lions, çeyreğin bitimine 3 dakika 54 saniye kala molaya başvurdu (68-56). Çeyreğin kalan kısmında oyunun hakimiyetini iyice eline geçiren Kırmızı Ejderhalar, maçın son dörtte birlik bölümüne 80-61 önde girdi.

Bahçeşehir Koleji son çeyreğin başında savunmada istediği sertliği sahaya yansıtamadı ve skor 85-69’a gelince molaya başvurdu. Molanın ardından Erkan ve Smith’le skor üretmeye devam eden Kırmızı Ejderhalar, maçın son 4 dakikasına 91-71 önde girdi. Maçın son bölümünde de Williams’la etkili olan Bahçeşehir Koleji mücadeleden zaferle ayrıldı ve FIBA Europe Cup ikinci turuna galibiyetle başladı.

‘’Kendi evimizde mutlaka kazanmak istediğimiz bir maçtı. Hafta sonu oynadığımız Anadolu Efes mücadelesinin yorgunluğu ve kırgınlığına rağmen ikinci çeyrek hariç iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Umarım kalan maçlarda da aynı enerjiyi sahaya yansıtabiliriz. Oyuncularımı emekleri için tebrik, buraya gelip gücümüze güç katan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.’’



