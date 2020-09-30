Bahçeşehir Koleji, JL Bourg'a 99-82 yenildi

ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Fransa’nın JL Bourg takımına 99-82 yenildi.

30 Eylül 2020, Çarşamba 22:43 Son Güncelleme:
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Bahçeşehir Koleji, JL Bourg'a 99-82 yenildi

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Fransa’nın JL Bourg takımına 99-82 yenildi. Temsilcimiz ilk yarıyı da 57-39 geride kapattı


Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Bahçeşehir Koleji: Owens 7, Jones 17, İsmet Akpınar 6, Green 23, Burak Can Yıldızlı 1, Perez 18, Hadi Özdemir, Aldridge 10, Rıdvan Öncel, Deniz Kılıçlı, Thomas Akyazılı, Erkan Yılmaz

JL Bourg: Omic 5, Scrubb 6, Peacock 20, Wright 5, Andjusic 22, Rey, Benitez 7, Courby 14, Asceric 3, Pelos 14, Daval-Braquet 3

1. Periyot: 15-31

Devre: 39-57

3. Periyot: 61-79

5 faulle çıkan: 34.14 Benitez (JL Bourg)

  

 İSTANBUL (AA) -



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