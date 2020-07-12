Yeni sezonda 7DAYS EuroCup ile önemli bir Avrupa macerası yaşamaya hazırlanan temsilcilerimizden Bahçeşehir Koleji, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bahçeşehir Basketbol, son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

İsmet Akpınar, Beşiktaş ile geçirdiği başarılı sezona verilen ara sonrasında Alman ekibi Bayern Münih ile anlaşmış ve Almanya Ligi'nin şampiyonluk etabında forma giymişti.

25 yaşındaki oyuncu Alman Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alırken kariyerinde Beşiktaş ve Bayern Münih'in yanı sıra ALBA Berlin ve ratiopharm Ulm gibi önemli ekiplerde de forma giymişti.



