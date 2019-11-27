Bahçeşehir Koleji, grubunu Sibiu galibiyetiyle lider tamamladı

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup D Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya temsilcisi BC CSU Sibiu’yu 80-71 mağlup etti.

Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.

Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji adına mücadelenin en skorer isimleri 20 sayıyla Trae Golden (3 asist, 2 ribaunt), 15 sayıyla Cameron Clark (3 asist, 3 ribaunt) ve 12 sayıyla JaJuan Johnson (5 ribaunt, 1 asist) oldu.



