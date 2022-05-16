Bahçeşehir Koleji - Galatasaray Nef maç sonucu: 94-98

Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final serisi 2. maçında Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip Bahçeşehir Kolej'ini 98-94 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Desean Smith 23 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Galatasaray'da 20 sayı ile mücadele eden David Kravish ve Dee Bost Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray yarı finalde Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelede ilk çeyrekte Dee Bost ve David Kravish ile etkili olan Sarı-Kırmızılı ekip, bir ara farkı 9’a kadar çıkarmış olsa da Bahçeşehir Koleji reaksiyon vererek farkın açılmasını engelledi. Galatasaray İlk periyodu 25-21 önde kapattı. İkinci çeyrekte savunmada etkili olan Galatasaray ilk devreyi 48-39 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe hücumda etkili bir oyunla başlayan Sarı-Kırmızılı ekip farkı bir anda 16’ya çıkardı. Ardından Bahçeşehir Koleji ise 12-0’lık seri yakaldı ve farkı azaltmayı başardı. Galatasaray final periyoduna 74-68 üstünlükle girdi. Karşılıklı sayılarla başlayan final periyodunda Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'nin farkı kapatmasına izin vermeyerek maçtan 98-94 galip ayrıldı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 21-25

İKİNCİ ÇEYREK SONUCU: 39-48

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 68-74

MAÇ SONUCU: 94-98



