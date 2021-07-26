Bahçeşehir Koleji, EuroCup’ta mücadele edecek

2020 – 2021 sezonunda 7DAYS EuroCup’ta A grubunda yer alan ve gösterdiği mücadeleyle basketbol otoriterlerinin takdirini kazanan; ING Basketbol Süper Ligi’nde de sezonu 12. sırada tamamlayan Bahçeşehir Koleji, 2021 – 2022 sezonu için kurduğu iddialı kadroyla FIBA Europe Cup’ı ülkemize getirmeyi hedefliyor.

Kırmızı Ejderhalar; 2019 – 2020 sezonunda da bu kupada mücadele etmiş; ilk grup aşamasını 5 galibiyet – 1 mağlubiyetle lider olarak, ikinci grup aşamasını da 3 galibiyet – 3 mağlubiyetle ikinci sırada bitirerek son 8’e kalmıştı. Çeyrek finallerde Letonya’nın köklü temsilcisi Ventspils’le eşleşen Bahçeşehir Koleji, rakibini iki maçta da mağlup ederek Danimarka’nın Bakken Bears takımıyla eşleşmişti. Mart ayında sezonun iptal edilmesiyle Pınar Karşıyaka’yla olası bir Türk finalinin eşiğinden dönmüştü.

32 takımın katılacağı 2021 – 2022 FIBA Europe Cup sezonuna katılması kesinleşen 14 takım şu şekilde:

• Telenet Giants Antwerp (BEL)

• BC Rilski Sportist (BUL)

• Casademont Zaragoza (ESP)

• Hakro Crailsheim Merlins (GER)

• Ionikos BC (GRE)

• Szolnoki Olajbanjasz (HUN)

• Hapoel Gilboa Galil (ISR)

• Pallacanestro Reggiana (ITA)

• Heroes Den Bosch (NED)

• Legia Warszawa (POL)

• CSM Oradea (ROU)

• Avtodor Saratov (RUS)

• Bahcesehir (TUR)

• BC Kyiv (UKR)

19 takımın yer aldığı eleme gruplarından dört takım kupada yer almaya hak kazanacakken, diğer 14 takım ise FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gelecek takımlar arasından belli olacak.



