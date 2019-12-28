Bahçeşehir Koleji deplasmanda güldü

Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda normal süresi 79-79 sona eren maçın uzatma bölümünde Gaziantep Basketbol’u 92-90 yendi. Deplasmanda bu sezon ilk kez kazanan Bahçeşehir Koleji, galibiyet sayısını 4’e yükseltirken, Gaziantep Basketbol ise 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmasının ilk periyodu karşılıklı basketlerle 17-17 berabere tamamlandı. İkinci yarı etkisini arttıran konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla soyunma odasına 9 farkla önde girdi (36-45). Üçüncü periyotta etkin oyunu sürdüren Bahçeşehir Koleji, periyodu 65-60 önde tamamladı. Son periyotta hücumda etkili oyun sergileyen ev sahibi takım, karşılaşmanın son saniyelerine 79-77 önde girdi. Bahçeşehir Koleji, bitime 1 saniye kala Clark’ın basketiyle 79-79 beraberliği yakaladı ve karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde hızlı hücumlarla basketler üreten Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol’u 92-90 mağlup etti.