Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka maç sonucu: 82-73

ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme müsabakasında Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Koleji mücadeleden 82-73’lük skorla galip ayrıldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 38-37 önde tamamladı. Bahçeşehir Koleji’nde Langston Hall, Kartal Özmızrak ve Richard Solomon 16’şar sayıyla oynarken, Darüşşafaka’da ise Gabriel Olaseni 18 sayı kaydetti.

İLK ÇEYREK SONUCU | 20-14

İLK YARI SONUCU | 38-37

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | 61-51

MAÇ SONUCU | 82-73