Bahçeşehir Koleji - Bakken Bears: 90-76

Bahçeşehir Koleji maça Langston Hall, Jamar Smith, Jamal Jones, Berkay Candan, Oğuz Savaş; konuk ekip Bakken Bears ise Michel Diouf, Ryan Evans, Darko Jukic, Jarred Ogungbemi-Jackson ve Tylor Ogwae beşiyle başladı.

Kırmızı Ejderhalar mücadeleye Oğuz’un sırtı dönük oyunlarıyla skorda etkili olarak başlarken, ilk üç dakikalık bölümü 7-6 önde geçti. Bahçeşehir Koleji, çeyreğin orta bölümünde oyunun ve skorun kontrolünü ele geçirdi ve periyodun bitimine 4 dakika 21 saniye kala Bakken Bears’ı mola almaya zorladı (15-9). Çeyreğin son bölümünde farkı çift hanelere dayayan Kırmızı Ejderhalar, maçın ilk dörtte birlik bölümünü 25-16 önde geçti.

Bahçeşehir Koleji ikinci çeyreğe de Hall’un etkili oyunuyla iyi başlayan taraf oldu ve ilk üç buçuk dakikalık bölümü 34-22 önde geçti. Dekker’ın üst üste bulduğu basketlerle skor 38-24’e gelince konuk ekip, ilk yarının bitimine 5 dakika 33 saniye kala mola aldı. Danimarka temsilcisinin yakaladığı 4-0’lık seriyle skor 41-30’a gelince, molayı alan taraf bu kez devrenin sonuna 3 dakika 31 saniye kala Bahçeşehir Koleji oldu. Devrenin son bölümünde de çift hane farkı korumayı başaran Kırmızı Ejderhalar, soyunma odasına 47-36 önde gitti.

İkinci yarıya Bakken Bears 6-2’lik bir seriyle başladı ve skor ilk üç dakikada 49-42’ye geldi. Konuk ekip, çeyreğin orta bölümünde farkı eritmeye devam etti ve son dört buçuk dakikaya 51-46’yla girildi. Çeyreğin bitimine 2 dakika 14 saniye kala skor 57-55’e gelince Bahçeşehir Koleji mola aldı. Maçın son dörtte birlik bölümüne 59-55 Bahçeşehir Koleji üstünlüğünde girildi.

Kırmızı Ejderhalar son çeyreğe 6-0’lık bir seriyle girdi ve ilk iki dakikayı 65-55 önde geçti. Skor 67-55’e gelince rakip takım, maçın sonuna 7 dakika 26 saniye kala molaya başvurdu. Bears çeyrek ortasında 10-4’lük bir seri yakalayıp skoru maçın bitimine 5 dakika kala 71-65’e getirince bu kez molayı alan taraf Bahçeşehir Koleji oldu. Moladan Smith ve Erkan’ın üçlükleriyle dönen Kırmızı Ejderhalar, son üç dakikalık bölüme 79-68 önde girdi. Skor avantajını maçın son bölümünde de koruyan Bahçeşehir Koleji mücadeleden 90-76 zaferle ayrıldı ve FIBA Europe Cup’taki namağlup unvanını korudu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak şu ifadelerde bulundu: “Kendi evimizde kesinlikle kaybetmek istemiyoruz. Sayı farkını erken yakalayınca bir parça rehavete kapıldık. Hep kontrol ettiğimizi düşünüyorum maçı fakat bu kadar fırsat vermememiz gerekirdi. Bir periyotu hiç oynamadık sayılır. Umarım buradan da bir ders çıkarmış olur ve deplasmanda aynı hataları yapmayız.”



