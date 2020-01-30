Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, Avrupa’da mücadele ettiği Euro Cup’ta çeyrek finale kalmayı başardı. Bahçeşehir Koleji, zorlu geçen ZZ Leiden deplasmanında rakibini 87-89 rakibini yenerek kuruluşunun üçüncü yılında Avrupa’da çeyrek finale kalan ilk Türk takımı oldu. Hollanda Başkonsolosluğu yetkilileri ve Türk gurbetçilerinin yalnız bırakmadığı mücadelede Bahçeşehir Koleji, taraftarlarının yüzünü son saniyede yakaladığı hücum ribaund ile gelen sayı ile güldürdü.

Karşılaşmaya Leiden; Anthoney Persons, Charles Huggins, Jacquez Williams, Worthy De Jong, Drago Pasalic beşlisi ile, Bahçeşehir Koleji ise Trae Golden, Jamal Jones, Mangok Mathiang, Dwight Hardy, Hadi Özdemir beşlisi ile başladı. Hava atışı ile birlikte ilk hücumu yapan Bahçeşehir Koleji, Dwight Hardy’nin attığı 3 sayılık basket ile maçın ilk sayısını aldı. ZZ Leiden’nin 3 hücumdan da eli boş dönmesine karşılık Bahçeşehir, bulduğu sayılar ile maça 8-0'lık seri ile başladı. Bahçeşehir Koleji ilk 5 dakikada yaptığı sert savunma ile ev sahibi takıma sayı imkanı vermeyerek skoru 9-20'ye getirdi. İlk periyodun son 3 dakikasında Trea Golden hızlı hücumda orta sahadan verdiği pas ile Jamal Jones’un 7. sayısını atmasını ve skorun 13-28 Bahçeşehir Koleji adına olmasını sağladı. Böylelikle ilk periyot 18-28 tamamlandı.

Bahçeşehir Koleji ikinci yarıya ilk yarıda yaptığı değişikliklerle başlarken, hızlı hücumda Alper Özcan’ın çaldığı topla ikinci periyottaki ilk sayısını buldu. Savunmadaki sertliğini kaybeden Bahçeşehir, ZZ Leiden’in skoru 21-30’a getirmesine engel olamadı. Bahçeşehir Koleji devreye 43-47 önde girdi.

Cameron Clark’ın pota altından bulduğu sayı ile Bahçeşehir Koleji üçüncü periyottaki ilk sayısını buldu. Clark’ın zor pozisyonda bulduğu sayılar ile Bahçeşehir Koleji 50-61 üstünlüğünü devam ettirdi. ZZ Leiden bulduğu peş peşe sayılarla skoru 66-64’e getirdi. Mola dönüşü pota altı sayısı için çizdiği hücumdan istediğini elde edemeyen Bahçeşehir üçüncü periyodu 69-66 geride bitirdi.

Maçın son 7 dakikasında Cameron Clark’ın savunmada yaptığı müdahaleye hakemler faul kararı verince, koç Zafer Aktaş itirazlarından dolayı teknik faul aldı. Faul atışından yararlanan ZZ Leiden skoru 74-71’e taşıdı. 8-0’lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji skoru 80-80’e taşıdı. Son 4 dakikada Trea Golden’ın kaptığı topta hızlı hücuma çıkan Bahçeşehir Koleji skorda tekrardan eşitliği sağladı. (82-82). Bahçeşehir Koleji yaptığı faul sonrası mola aldı. Moladan Dwight Hardy’nin attığı 3'lük ile tekrardan öne geçti (84-85). Hızlı hücum sonucu ZZ Leiden Huggin’sin ellerinden 3 sayılık basketi buldu. (87-85) Maçın son topunu Bahçeşehir Koleji adına kullanan Trea Golden, attığı şutta isabet bulamadı fakat hücum ribaundunu alan Jones maçın bitimine 5 saniye kala pota altından bulduğu sayı ile maçın skorunu tayin etti. (87-89)

Zafer Aktaş: "Avrupa kupasında çeyrek finale çıkıyoruz"

Bahçeşehir Başantrenörü Zafer Aktaş, oyuncularına ve ekibine teşekkür ederek, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Yenisey - Karşıyaka maçından sonra her iki takımın da çeyrek final şansı doğdu. Bu nedenle Leiden de maça çok asıldı. Maça iyi başladık ancak böyle gitmeyeceğini biliyorduk. Üç sayı yüzdeleri muhteşemdi istatistiğe bakmadım ama yüzde ellinin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ama sonrasında oyuncularım karakter koydu ve son hücum ribaunduyla maçı da kazandık. Oyuncularıma ve ekibime tekrar teşekkür ediyorum. Bahçeşehir ailemiz için çok büyük bir gün. İlk senemizde Avrupa kupasında çeyrek finale çıkıyoruz. Şimdi biraz dinlenip pazar günü oynayacağımız lig maçına hazırlanmalıyız" dedi.

İSTANBUL (İHA)