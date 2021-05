Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları nefes kesti

Birbirinden farklı 6 kategoride her gün sekiz yarışmanın gerçekleştiği Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları’nda, Kemer Country Club binicileri tüm kategori sıralamalarında ilk üçte yer alarak büyük başarı gösterdi.

İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları’nın birinci ayağı 29- 30 Mayıs tarihlerinde Pony Binicileri (6-16 Yaş), Yıldız Biniciler (12-14 Yaş), Genç Biniciler (14-18 Yaş) Genç Yetişkin Biniciler (16-21 Yaş), Usta Biniciler ve Yeni Başlayan Biniciler kategorilerinde gerçekleşti.İkinci ayağı 19-20 Haziran ve final müsabakası ise 10-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor olacak.

Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşti.

At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırladı. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstlendi.





KEMER COUNTRY CLUB - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ AT TERBİYESİ LİGİ YARIŞMALARI’ında binicilerin almış olduğu dereceler:

29 Mayıs Cumartesi

P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi

1. Ela Civelek -Kemer Country Club

P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi

1. Emir Yücel – Kemer Country Club

2. Ela Demirbağ – TASK

3. Utkan Çelik – Kemer Country Club

4. Utkan Çelik – Kemer Country Club

5. İman Lekiç – Kemer Country Club

P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B

1. Pia Avigidor – Kemer Country Club

2. Kayla Kiper – Kemer country Club

3. Pia Avigidor – Kemer Country Club





FEI Yıldızlar Açılış Testi A

P2

1. Pia Avigidor – Kemer Country Club

2. Pia Avigidor – Kemer Country Club

3. Yağmur Turnç Bile – Ferdi

4. Kayla Kiper- Kemer Country Club

5. Dafne Konyalı – Kemer Country Club









YENİ BİNİCİLER

1. Serra Şehirli- Ferdi

2. Rüzgar Çağdaş – TASK

P3

1. Sienna Kiper – Kemer Country Club





C LEVEL TESTİ

P2

1. Asya Yıldız- SOBK

2. Dafne Konyalı – Kemer Country Club

3. Eylül Akın- Kemer Country Club

4. Maya Yünezer – Kemer Country Club

5. Ece Demircan - Kemer Country Club





P1

1. Defne Deniz Yaşar – Ferdi

2. Ali Efe Morkoç – TASK





YENİ BİNİCİLER

1. Gülsüm Uzel – Kemer Country Club

2. Osman Can Uzel – Kemer Country Club

USTA BİNİCİLER

1. Ebru Adaş – SOBK

2. Murat Sarıçoban – SOBK

3. Ayda Mboob – İASK

4. Mehmet Nasuhi Şamlı - SOBK





30 Mayıs Pazar

P3 Kategorisi FEI Pony Riders Takım Testi

1. Ela Civelek -Kemer Country Club

P3 ve Yıldız Biniciler FEI Yıldızlar Takım Testi

1. Utkan Çelik – Kemer Country Club

2. Emir Yücel – Kemer Country Club

3. Nehir Kaya- Kemer Country Club

4. Utkan Çelik – Kemer Country Club

5. İman Lekiç – Kemer Country Club





P2 FEI Yıldızlar Açılış Testi B

1. Pia Avigidor – Kemer Country Club

2. Kayla Kiper – Kemer country Club

3. Pia Avigidor – Kemer Country Club





FEI Yıldızlar Açılış Testi A

P2

1. Pia Avigidor – Kemer Country Club

2. Pia Avigidor – Kemer Country Club

3. Kayla Kiper- Kemer Country Club

4. Pia Avigidor – Kemer Country Club

5. Dafne Konyalı – Kemer Country Club





YENİ BİNİCİLER

1. Serra Şehirli- Ferdi

2. Rüzgar Çağdaş – TASK

P3

1. Sienna Kiper – Kemer Country Club





C LEVEL TESTİ

P2

1. Dafne Konyalı – Kemer Country Club

2. Asya Yıldız- SOBK

3. Eylül Akın- Kemer Country Club

4. Maya Yünezer – Kemer Country Club

5. Ece Demircan - Kemer Country Club





P1

1. Ali Efe Morkoç – TASK

2. Defne Deniz Yaşar – Ferdi





YENİ BİNİCİLER

1. Gülsüm Uzel – Kemer Country Club

2. Osman Can Uzel – Kemer Country Club

USTA BİNİCİLER

1. Murat Sarıçoban – SOBK

2. Ebru Adaş – SOBK

3. Ayda Mboob – İASK





Bahçeşehir Koleji:

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin üyesi olarak 1994 yılında Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, “kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak” amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında eğitim veriyor, bünyesinde bulunan Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri ile ülkemizde fen eğitimini dönüştürüyor. Enver Yücel’in, dünya standartlarında eğitimi ülkemizde yaygınlaştırmak amacıyla kurduğu Bahçeşehir Koleji, 2021–2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye’nin 63 ilinde 136 kampüsüyle eğitim veriyor.

http://www.bahcesehir.k12.tr/tr/





Türk Binicilik tarihinde bir ilk: İlk Para At Terbiyesi Yarışması 29 – 30 Mayıs 2021 tarihlerinde Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları kategorilerine ilave olarak Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşti.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2020 yılında resmi branşları altına almış olduğu Para At Terbiyesi, Türk binicilik tarihindeki ilk yarışması 29 – 30 Mayıs 2021 tarihlerinde Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü’nde, Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Yarışmaları Ligi 1. Ayak Yarışmaları’nın kategorilerine ilave olarak düzenlendi.

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun (FEI) 2019 yılında ortak başlattığı alt yapı çalışmaları ve günümüze kadar proje direktörü Fransız Patricia Nadoux ile devam eden Para At Terbiyesi branşının 29- 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Para At Terbiyesi yarışmalarına ülke çapından katılacak olan altı sporcumuzun Uluslararası Binicilik Federasyonu yetkilisi tarafından ulusal resmi seviyeleri belirlendi ve FEI hakemi Ferederica Versluis tarafından yapılan sınıflandırma sonucunda dört binicinin, Gazi Piyade Binbaşı Özgür BELEN, Alperen ALPER, Musa GÜVENÇ ve Canan DOĞAN müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonu, üç senedir Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ile ortak yürüttüğü Para At Terbiyesi branşı yapılandırma projesini hayata geçirmekle kalmayıp, Türkiye’deki Paralimpik sporculara örnek bir branşı yaygınlaştırmanın gururunu da taşımaktadır.





PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 29 Mayıs Cumartesi

SEVİYE 1

1. Alperen Alper

BAŞLANGIÇ A TESTİ

1. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

2. Musa Güvenç- İZASK

3. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

PARA AT TERBİYESİ SONUÇLARI – 30 Mayıs Pazar

SEVİYE 1

1. Alperen Alper

BAŞLANGIÇ A TESTİ

1.Binbaşı Özgür Belen - TSKSG

2. Musa Güvenç- İZASK

3. Binbaşı Özgür Belen - TSKSG