Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-85'lik skorla mağlup etti.

26 Ekim 2019, Cumartesi 18:03
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Bahçeşehir Koleji: 85 - TOFAŞ: 92

ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, deplasmanda karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ni 92-85'lik skorla mağlup etti.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Özlem Yalman xx, Kaan Büyükçil xx, Musa Kazım Çetin xx

Bahçeşehir Koleji: Hardy xx 13, Wilson xxxx 21, Armand xxxx 25, Muhammed Doğan Şenli xx 6, Johnson xx 6, Clark xx 8, Cevat Alper Özcan x 3, Hadi Özdemir x 2, Can Altıntığ x, Altan Erol x 1

Başantrenör: Stefanos Dedas

TOFAŞ: Lojeski xxx 13, Williams xxxx 20, Mejia xxx 13, Berkan Durmaz xxx 12, Muhsin Yaşar xxx 14, Berk Uğurlu x 2, Phillip xxx 14, Barış Ermiş xx 4,

Başantrenör: Orhun Ene

1. Periyot: 12-25 (TOFAŞ lehine)

Devre: 34-50 (TOFAŞ lehine)

3. Periyot: 59-68 (TOFAŞ lehine)

5 faulle çıkanlar: Muhsin Yaşar (TOFAŞ), Johnson (Başakşehir Koleji)

İHA

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