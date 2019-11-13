Bahçeşehir Koleji: 79 - Fribourg Olympic: 70

FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İsviçre’nin Fribourg Olympic takımını 79-70 yendi.

13 Kasım 2019, Çarşamba 19:30
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Bahçeşehir Koleji: 79 - Fribourg Olympic: 70

FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 4. hafta maçında Bahçeşehir Koleji, İsviçre’nin Fribourg Olympic takımını 79-70 yendi.

Bahçeşehir Koleji: 79 - Fribourg Olympic: 70

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Alessandro Martolini (İtalya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Miroslav Tomov (Bulgaristan)

Bahçeşehir Koleji: Golden 24, Hardy 10, Johnson 14, Mathiang 10, Can Altıntığ, Thomas Akyazılı, Clark 14, Altan Erol, Alper Özcan, Hadi Özdemir 7

Fribourg Olympic: Derksen 11, Garrett 11, James 20, Lehmann 5, Pollard 18, Jaunin 1, Martina, Mbala 4, Schommer

1. Periyot: 17-15

Devre: 37-32

3. Periyot: 53-52

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