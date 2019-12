Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile takımın Başantrenörü Zafer Aktaş, yardımcı antrenörler ve oyuncular, Güneykent Mahallesi'ndeki kampüste büyük bir coşkuyla karşılandı. Oyuncular öğrencilerle tokalaşarak teşekkür etti. Basketbolcular ve teknik heyet öğrencilerin sorularını cevapladı.

Hüseyin Yücel, basketbol takımlarının henüz yeni olduğunu fakat büyük başarılar elde ettiklerini söyledi. Takımın Anadolu'da bir şehre yerleşmesinin mümkün olacağını ifade eden Yücel şunları dedi:

"Biz tabi daha yeni bir takımız. Bu yıl 3'üncü senemiz. İlk yılımızda bir alt ligdeydik. Son 2 senedir de Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Bu senede ilk defa Avrupa kupalarına katıldık. Avrupa kupalarında bir üst tura çıktık ve şu an son 16'dayız. İnşallah orada da hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar ilerlemek. Şu anda Gaziantep'teyiz yarın burada maçımız var. Biz her gittiğimiz deplasman maçında takımımızı muhakkak o ildeki okulumuza götürüyoruz. Biz kurulurken de aynı şeyi söylemiştik asıl hedefimiz tabi ki sportif başarı değil, gençlerimize olabildiğince sporu sevdirmek, basketbolu tanıtmak ve onları bunun içine çekebilmek. Biz 3 senedir şunu gördük; kuruluşumuz İstanbul, evimiz İstanbul'da ama özellikle Anadolu'da deplasmanlarda çok çok fazla öğrencimizin minik yavrularımızın, öğretmenlerimizin ilgisi daha yoğun. Çünkü burada sürekli maçlar oynanmıyor belki sebebi bu da olabilir. Açıkçası biz artık ciddi ciddi takımı ileri ki yıllarda İstanbul'dan alıp bir Anadolu şehrine taşımayı düşünüyoruz. Bu Gaziantep olabilir, Konya olabilir, Sivas olabilir. Hatta daha ötesi belki federasyon izin verebilirse her yıl başka bir şehre taşıyabiliriz. Mesela 2021'de Antep, 2022'de Konya, 2023'te İzmir gibi illere gidip her sene o illerdeki gençleri yakalayıp onlara daha fazla bu fırsatı sunmak gibi bir fikrimiz var" diye konuştu. Takım konferans salonunda düzenlenen programın ardından kalacakları otele geçti.

