Bahçenin kraliçesi Stefanidi!

Küresel salgın koronavirüs, sporda tüm organizasyonları iptal noktasına getirdi. Tabii ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalan sporcular da performanslarını korumak adına değişik çalışma yöntemlerine başvurdu. Dünya Atletizm Federasyonu da yarışların yapılmadığı şu dönemde sporcular arasındaki rekabeti sürdürmek adına, sosyal medya üzerinden değişik bir organizasyon yaptı. Sırıkla atlamanın en iyi 3 ismini, ‘Bahçe Çarpışması’ adı altında karşı karşıya getirdi. Sporcular bahçelerinde kurdukları sırıkla atlama platformuyla birbirilerine meydan okudu. Önce erkeklerde yapılan yarışta önceki gün de kadınlar yarıştı.

Sıcaklık 39 dereceydi

Olimpiyat şampiyonu Katerina Stefanidi (30), Kanadalı Alysha Newman (25) ve ABD’li Katie Nageotte (28), 4 metreyi 30 dakikada en yüksek atlama sayısına ulaşmaya çalıştı. 15 dakikalık iki turdan oluşan yarışta Yunanlı Stefanidi 34 atlayışla zafere ulaştı. Olimpiyat şampiyonu hem de bunu Atina’da 39 dereceye varan sıcaklıkta gerçekleştirdi. Nageotte 29 atlayışla 2., Newman ise 21 atlayışla 3. oldu. İki hafta önce de erkeklerde üç büyük yıldız; Armand Duplantis, Renaud Lavillenie ve Sam Kendricks karşılaşmıştı. 30 dakikada 5 metreyi geçmeye çalışan Armand Duplantis ve Renaud Lavillenie 36’şar atlayışla berabere kalırken, dünya şampiyonu Kendricks 26’da kalmıştı.