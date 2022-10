İSTANBUL,(DHA)-Bahçelievler Beleyesi ve Bahçelievler Spor Müdürlüğü iş birliği ile 20 farklı branşta yaklaşık 7 bin öğrenciye ücretsiz eğitim verilen Yaz Spor Okullarının kapanış töreni düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Turnuvası’nın da düzenlendiği törende, çocuklar ve gençlerin yaptığı gösterilerle renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi’nde düzenlenen programda; 12.30-14.30 saatlerinde tüm faaliyetlerin final müsabakaları düzenlendi. Kortej yürüyüşünün de başlayıp bitmesiyle Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kurs alan gençlerle bir araya geldi, 30 Ağustos Zafer Bayramlarını kutladı. Öğrenciler; çeşitli dans, kick boks, yağlı güreş, okçuluk gibi alanlardaki performanslarını sergiledi. Miniklerin de performans sergilediği alanda renkli görüntüler oluştu. Son olarak dereceye giren öğrencilerin madalya ve ödülleri Başkan Bahadır tarafından takdim edildi. Kurslara katılan tüm öğrencilere katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verildi.

“MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü MİNNETLE ANIYORUM”

Başkan Bahadır, “Herkesin Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun başlangıcının temellerinin atıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarını ve bu temelde emeği, kanı, feri olan herkesi rahmet ve minnetle anıyorum. Biz de bu güzel günü yaptığımız törenle taçlandırmak istedik. 20 ayrı branşta düzenlediğimiz iki aylık kurslarla çocuklarımıza; spordan sanata, dramadan yüzmeye, jimnastikten okçuluğa kadar her şeyi sağlamak istedik. Artık kursumuzun da sonuna geldik. Çocuklarımızı tebrik ederek hediyeleriyle uğurluyoruz. Ancak kış okulumuz da olacak. Hedefimiz Bahçelievler'de her çocuğumuza, her gencimizi spor yaptırabilmek, sanat yaptırabilmektir” açıklamasını yaptı.

“HEM ZİHİNSEL HEM DE BEDENSEL GELİŞİMİ AMAÇLADIK”

Kursta beden eğitimi öğretmenliği yapan 40 yaşındaki Songül Ekice de “Burada amacımız, yazı aktif, sporla iç içe geçirmeyi sağlamaktı. Çocuklarımıza voleybol, basketbol , panter gibi çeşitli alanlarda dersler verdik. Hem fiziksel hem de zihinsel alanda gelişmelerini istedik. Kurlarımıza yoğun talep de oldu. Gençler ve çocuklar büyük keyif alarak geldi" diye konuştu.