2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, golcü forvet ihtiyacı için yeni bir transfere imza attı. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e yükselen Samsunspor’da kadro dışı kalan Bahattin Köse’yi takip eden Kocaelispor, 30 yaşındaki golcü forvet oyuncusu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gerçekleştirilen transfer ile ilgili Kocaelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı santrfor Bahattin Köse ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

55 maçta 33 gol

Golcü oyuncu Bahattin Köse, son iki sezonda çıktığı 55 maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki forvetin, yeşil-siyahlı ekibi gol atma konusunda rahatlatması ve bu sezon takıma katkısının fazla olması bekleniyor. (İHA)