19 Aralık ile 26 Aralık tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan Galatasaray'a pandemi nedeniyle izin çıkmamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamındaki genelgede, geniş katılımlı toplantı düzenlenme izin tarihi 1 Aralık 2020'den 28 Şubat 2021'e ertelenmişti. Kongre öncesi Galatasaray taraftarı, sosyal medyada Bahattin Demirbilek ismini öne attı. Demirbilek, 2018 yılında "Elbette Galatasaray'da Başkan olmak en büyük hayalim. Galatasaray isterse akan sular durur" sözleriyle başkanlığa yeşil ışık yakmıştı. Galatasaray kongre üyesi, Krasnodar 2. Başkanı olan Demirbilek, 2018 yılında başkanlık hayali kurduğunu söylemiş ve ''Galatasaray’da başkanlık hayalim var. Bundan kaçış olmaz. Galatasaray ihtiyaç duyarsa akan sular durur” demişti.

Bahattin Demirbilek kimdir?

Bahattin Demirbilek 1971 yılında dünyaya geldi. Rusya'da yaşamını sürdüren Bahattin Demirbilek, ülkenin en büyük inşaat firmalarından birisi olan ESTA Construction'u kurdu. Otomobil fabrikası ve stadyum inşaatı gibi büyük işler alan Bahattin Demirbilek, 2018 yılında dünyanın en büyük şirketleri arasında ilk 200 arasında yer aldı. Ankara’da büyüyen ve çalışma hayatına 15 yaşında başlayan Bahattin Demirbilek, 1993’te yani 22 yaşında Rusya’ya gitti. Profesyonel olarak yıllarca Rusya’da çalışan Demirbilek 33 yaşında ise ESTA Construction’ı kurdu. 2005 yılında kurduğu şirketi 2018 yılında dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getiren Demirbilek aynı zamanda “Hayatın anlamı ve çocukluk aşkım” sözleriyle nitelendirdiği ve kongre üyesi olduğu Galatasaray sevdası nedeniyle oğlunun adını Aslan koydu.

Rusya’da yaptığı taahhüt işleriyle ülkenin en büyük müteahhitlerinden biri olan Bahattin Demirbilek’in ESTA Construction’ı aynı zamanda Mercedes-Benz Daimler’in ülkedeki en büyük yatırımı ve ilk otomobil fabrikasını, Saratov’daki Yuri Gagarin Havalimanı’nı da inşa ediyor.

ENR tarafından her yıl açıklanan ve dünyanın en büyük inşaat şirketlerinin sıralandığı listede 2015 yılında 189’uncu sırada yer alan ESTA Construction, 3 yıl içerisinde aynı listede 30 sıra birden yükselerek 2018 yılında 159’uncu sırada yer aldı.