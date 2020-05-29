Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Bahar Şahin, Magazin İzmir Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Corona virüs salgınından dolayı dizi çekimleri durdurulduğu için evinde karantinada olan oyuncu, dergiye verdiği röportajda tuttuğu takımdan bahsederken koyu bir Galatasaraylı olduğunu belirterek "Çünkü küçükken Arda Turan'a aşıktım" dedi.

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.

2019 – Zalim İstanbul (Ceren) (TV Dizisi)

2018 – İyi Oyun (Naz) (Sinema Filmi)

2018 – Yol Arkadaşım 2 (Cemre) (Sinema Filmi)

2018 – Servet (Ferah) (TV Dizisi)

2017 – Oha Diyorum (Sinema Filmi)

2017 – Kayıt Dışı (İnci) (TV Dizisi)

2017 – Lise Devriyesi (Işıl) (TV Dizisi)

2015 – O Hayat Benim (Müge) (TV Dizisi)