Hırvatistan'dan özel olarak gelen course designer Christian Marinko Barbic'in düzenlendiği, binicilerin keyifle yarıştığı Lexus - Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları manejinin içerisinde ayrıca Japonca dizgin anlamına gelen "Tazuna" ismi verilen kabin konseptiyle binicilikten ilham alan yeni Lexus NX modeli de yerini aldı.

İlk iki ayağı 7-8 Mayıs ve 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Lexus - Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın final ayağı bu hafta sonu 18-19 Haziran tarihlerinde koşuldu.

Davetliler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Türkiye Binicilik Federasyonu'na kayıtlı en iyi at ve binicilerin bir araya geldiği seyir zevki yüksek yarışmaların keyfini yaşadı.

Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın medya sponsorluğunu Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, sağlık sponsorluğunu güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Hastane Derindere üstlendi.

Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul, yarışma sponsorluklarına dair görüşlerini paylaştı. Organizasyonun ana sponsoru Lexus'un Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul, yarışmaya katılımlarından ötürü büyük bir keyif aldıklarını ifade ederek, "Biz Lexus markasını her zaman Premium otomobil markasından daha ötede, bir yaşam tarzı markası olarak tanımlıyoruz ve yaşamın içinde olan aktivitelerde yer almayı çok seviyoruz. Marka olarak kendimizi binicilik sporuna da çok yakın hissediyoruz. Henüz satışa sunduğumuz yeni NX modelimiz, at ve binici arasındaki sezgisel ilişkiyi otomobilde yaşatan "Tazuna" ismi verilen bir kokpit konseptine sahip. Organizasyon süresince de binici ve at arasındaki yakın ilişkinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Seyir zevki yüksek bir organizasyon oldu. Lexus olarak özel modellerimizi, böylesine keyifli bir ortamda ziyaretçilerle ve katılımcılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Lexus - Kemer Country Club Bahar Ligi Engel Atlama Yarışmaları'nın final ayağında koşulan 115 Cm Lexus Small Tour Final Kupası'nın 1'incisi Ferhat Turgut, 125 CM Lexus Medium Tuor Final Kupası'nın 1'incisi Lara Lembet, 140 Cm Lexus Big Tour Final Kupası'nın 1'incisi ise Özgür Özkan oldu.

- 1.40 cm Lexus Big Tour Final Kupası Sonuçları

1. Özgür Özkan

2. Çağrı Başel

3. Özgür Özkan

4. Mert Kırık

5. Ömer Çetin

- 1.25 cm Lexus Medium Tour Final Kupası Sonuçları

1. Lara Lembet

2. Tolga Cömertoğlu

3. Oktay Sezek

4. Mina Gül

5. Eda Bozanoğlu

- 1.15 cm Lexus Small Tour Final Kupası Sonuçları

1. Ferhat Turgut

2. Muhammet Fatih Çolak

3. Zeynep Özgündoğan

4. Zeynep Özgündoğan

5. Ömer Çetin

İSTANBUL, (DHA)