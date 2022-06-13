Bahar Akbay, VakıfBank’ta

2021 – 2022 sezonunu katıldığı tüm turnuvaları kazanarak 5’te 5 ile tamamlayan Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, yeni sezon kadro yapılanmasına başladı. Sarı-siyahlılar geçtiğimiz sezon Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden PTT formasını giyen Bahar Akbay ile sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki Bahar Akbay, orta oyuncu pozisyonunda görev alıyor.

Bahar Akbay kimdir?

21 Ocak 1998 doğumlu Bahar Akbay, sporculuk kariyerine Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü’nün altyapısında başladı. Burada profesyonel olan ve 2016 – 2017 sezonundan, 2020 – 2021 sezonuna kadar Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü forması giyen oyuncu geçtiğimiz sezonu ise PTT’de geçirdi.

196 cm boyundaki Bahar Akbay, orta oyuncu pozisyonunda görev alıyor. Genç oyuncunun blok yüksekliği 310 cm, smaç yüksekliği ise 315 cm.