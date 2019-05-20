Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşılaşması sonrasında 22'nci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın taraftarları sokaklara çıktı. Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk turu atan taraftarlardan bazıları saldırıya uğradı. Bazı taraftarların ellerinden bayrakları ve atkıları alındı. Galatasaraylıların kutlamalarına izin vermeyen kişilerle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Otomobilleriyle bayrak açıp, tur atanlara saldıran 2 kişi gözaltına alınırken, araçta bulunan çocuklar büyük korku yaşadı.

Ali Kerem BENGİ İSTANBUL,(DHA)