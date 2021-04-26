Bağcılar’ın engelli sporcuları İtalya’dan madalyayla döndü

İSTANBUL, (DHA) - İtalya'da düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sine katılan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli takımının bütün sporcuları dereceye girdi. Sporculardan Hamide Doğangün 2 altın, Hamza Doğan 1 altın, Zübeyde Süpürgeci ile Zeynep Acet ise 1’er gümüş madalya elde etti.

2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix’si 16-18 Nisan 2021 tarihlerinde İtalya'nın Venedik kentinde bulunan Jesolo bölgesinde düzenlendi. Turnuvaya 33 ülkeden 275 sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan kazanmak için mücadele etti. Dev organizasyonda Türk milli takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelli sporcuları Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Zeynep Acet ve Hamza Doğan da yer aldı.

3 ALTIN 2 GÜMÜŞ MADALYA

Üç gün süren şampiyonada; T53 kategorisi kadınlar 400 metre yarışında milli atletler Hamide Doğangün ve Zeynep Acet, kürsüde beraber yer aldı. 400 metre finalinde Hamide 59.04'lük derecesiyle altın, Zeynep 1.07.95'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Hamide, 800 metre finalinde de 2.03.20'lik derecesiyle birinci oldu. T54 kategorisi kadınlar 400 metrede Zübeyde Süpürgeci, 1.02.52'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti. F46 kategorisi erkekler gülle atma finalinde Hamza Doğan, 12,83 metrelik atışıyla altın madalya kazandı.

“GURUR DUYDUK, ONURLANDIK”

Milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımızın her birinin yurtdışından madalyalarla dönmeleri gurur verici bir olay. Başarılarından dolayı kendilerini yürekten kutluyorum. Bu zaferden dolayı son derece gurur duyduk, onurlandık” dedi.

Ömer Cantay’ın antrenörlüğünde başarıya imza atan milli sporcular da kendilerine verdiği maddi ve manevi destekten dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.