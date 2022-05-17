Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor'un 3-2 mağlup eden Galatasaray 'da Bafetimbi Gomis maçın ardından geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde Al-Hilal'den ayrılarak Galatasaray'a geri dönen golcü futbolcu, eski takımı Saint-Etienne'e olası geri dönüşü hakkında Fransız ekibine açık kapı bıraktı.

Fransız basınında yer alan habere göre bir podcast'te konuşan Gomis, Saint-Etienne'e dönme olasılığı ve gelecek planlarına yönelik soruya, "Hiçbir şey bitmedi. Başkanla ya da Perrin (Saint-Etienne Spor Koordinatörü) ile görüşüyorum. Elbette teknik direktör olmayacağım çünkü gerekli niteliklere veya yeteneğe sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama kulüp organizasyonunda ya da danışman olarak görev almak neden olmasın? Zamanı gelince göreceğiz ve kendime bu soruları soracağım." sözleri ile cevap verdi.

Saint-Etienne'nin altyapısından yetişen Gomis, 2005-2009 yılları arasında Fransız ekibinin formasını giymişti.



