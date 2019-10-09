Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, ülkesi Fransa'da yayın yapan RMC Sport kanalındaki Le Vestiaire programına konuk oldu. 34 yaşındaki santrfor, 2017 yazında Sarı Kırmızılılar'a gelişiyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"Türkiye'ye para için gitmedim." diyen golcü oyuncu, kiralık olarak forma giydiği Olimpik Marsilya'dan ayrılma nedeniyle ilgili olaraksa "Şayet satır aralarını okursanız ortada benim oyun tarzıma hayran olmayan bir yönetici olduğunu göreceksiniz. İlk sezonunuzda 20 gol atmanıza rağmen bunlar söylenmesi, size güvenmediklerini gösterir." ifadelerini kullandı.

Sarı Kırmızılı yöneticilerin transfer sürecinde Marsilya'ya göre elini daha çabuk tuttuğunu kaydeden yıldız isim, "Galatasaray, bana onlardan daha önce teklifte bulundu. Ben de kendimi değerli hissedeceğim bir projenin içinde yer almak istiyordum. Nitekim zaman, kararımın ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Zira Türkiye'de fantastik bir deneyim yaşadım." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler