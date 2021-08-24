Galatasaray forması altında 2017-18 sezonunda Süper Lig 'de gol kralı olan ve şampiyonluk yaşayan ardından Al-Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

2018'de Al-Hilal takımına geçen ve 24 Ağustos tarihinde 3. yılını tamamlayan Gomis'in paylaşımı takımdan ayrıldığı yönünde yorumlandı. Bir kullanıcının tweet'ine cevap veren Gomis, "Endişelenme, bunu söylemek istemedim hala Al-Hilal ile hayallerim var" yanıtını verdi.

Al-Hilal ile 129 maça çıkan 96 gol atan Gomis'in adı Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anılıyordu.