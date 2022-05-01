Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Galatasaray , sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrılırken, takımının 2 golünü de atan Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Gomis, "Bu akşam zor bir karşılaşmaydı diyebiliriz. Maalesef böyle sezonlar olabiliyor. Galatasaray hak ettiği konumdan uzak bir noktada şu anda. Bundan dolayı da üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına. Bugün stadımız doluydu. Tüm taraftarlarımız da bizi desteklemek için geldi. Şanssızlık da var diyebiliriz çünkü Sivasspor üç tane orta yaptı ve üç ortada gol oldu. Özellikle son gol çok şanssızdı. Açıkçası bundan sonra iyi çalışıp gelecek sezon için iyi bir Galatasaray hazırlamamız gerekiyor. Attığım iki gol güzel gol ama benim için iyi olsa da Galatasaray’ı hak ettiği yere taşımıyor." sözlerini dile getirdi.

"Gelecek sezon başka bir Bafetimbi Gomis görecekler"

Takıma adapte olması gerektiğini de belirten golcü futbolcu, "Galatasaray’da oynamak sorumluluk. Ben de bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Özellikle geçmişte yaptıklarımdan ötürü. Galatasaray'da bir sembolüm ama bir önceki gelişimle, bu gelişim arasında farklılık var. 6 ay boyunca tekrar adapte olmam gerekti. Suudi Arabistan ile Türkiye ligi birbirinden farklı ligler. Bugün 7. golümü attım ama kendimi daha da geliştirmem gerekiyor. Taraftarlarımız seneye başka bir Gomis görecekler. Büyük Galatasaray’ı temsil eden bir Gomis görecekler. Şu anda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz ancak sezon sonuna kadar gollerime devam edeceğim. Gelecek sene çok daha iyi bir şekilde geri döneceğiz." dedi.

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