Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Türk Milli Takımı’nın nostalji formasıyla poz vererek, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Kardeşiniz Bafe...” diye yazdı.

Galatasaray da bayramı kutladı

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Aydınlanma, çağdaşlaşma ve bağımsızlığımızın simgesi Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıl dönümünde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor; ulusumuzun mimarı Mustafa Kemal Atatürk başta, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Yaşasın Cumhuriyet” ifadeleri kullanıldı.