Golcü arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da taraftarı heyecanlandıracak bir isim gündeme geldi. Kırmızı-Beyazlılar, daha önce Galatasaray ile Süper Lig 'de gol krallığı da yaşayan Bafetimbi Gomis'i gözüne kestirdi. İlk temasın kurulduğu Fransız futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Ligin en kısır takımlarından

Geride kalan 23 haftada kaydettiği 23 golle Süper Lig'in en kısır takımları arasında yerini alan Antalyaspor, golcü transferi için yoğun mesai harcıyor. Robert Beric transferi için uğraş veren Kırmızı-Beyazlıların A planı da belli oldu.

Antalyaspor Gomis'i gözüne kestirdi

Taraftarı heyecanlandıracak bir ismi takıma kazandırmak için düğmeye basan Akrep, daha önce Galatasaray ile Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Bafetimbi Gomis'i gözüne kestirdi.

Gomis ile ilk temas kuruldu

2017-2018 sezonunda Galatasaray'dan transfer olduğu Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal Riyad ile yollarını ayıran Gomis'in, bonservisi elinde bulunuyor. Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda ilk temasın kurulduğu Fransız futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.









Gomis, Antalyaspor hakkında bilgi topluyor

Türkiye'deki arkadaşlarıyla temas kuran Gomis'in, Antalyaspor hakkında bilgi topladığı da gelen haberler arasında yer aldı.

İlk tercihi Galatasaray

Ajanspor'un haberine göre; Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtilen Gomis'in önceliğinin eskiden formasını giydiği ve Süper Lig gol krallığı yaşadığı Galatasaray olduğu öğrenildi. Fransız futbolcu, Cimbom ile anlaşamazsa diğer teklifleri değerlendirecek.