Bafetimbi Gomis transferinde son dakika! Galatasaray sonrası Antalyaspor...
Galatasaray - Gomis flörtünde son dakika.. Galatasaray Başkanı Başkan Burak Elmas'ın 'Görüşüyoruz' dediği eski gol kralı Bafetimbi Gomis'e Süper Lig'den talip çıktı. Gomis, Antalyaspor'un transfer teklifini önce Galatasaray ile görüşmek istediğini belirterek beklemeye aldı.
Golcü arayışlarını sürdüren Antalyaspor'da taraftarı heyecanlandıracak bir isim gündeme geldi. Kırmızı-Beyazlılar, daha önce Galatasaray ile Süper Lig 'de gol krallığı da yaşayan Bafetimbi Gomis'i gözüne kestirdi. İlk temasın kurulduğu Fransız futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Ligin en kısır takımlarından
Geride kalan 23 haftada kaydettiği 23 golle Süper Lig'in en kısır takımları arasında yerini alan Antalyaspor, golcü transferi için yoğun mesai harcıyor. Robert Beric transferi için uğraş veren Kırmızı-Beyazlıların A planı da belli oldu.
Antalyaspor Gomis'i gözüne kestirdi
Taraftarı heyecanlandıracak bir ismi takıma kazandırmak için düğmeye basan Akrep, daha önce Galatasaray ile Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Bafetimbi Gomis'i gözüne kestirdi.
Gomis ile ilk temas kuruldu
2017-2018 sezonunda Galatasaray'dan transfer olduğu Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal Riyad ile yollarını ayıran Gomis'in, bonservisi elinde bulunuyor. Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda ilk temasın kurulduğu Fransız futbolcunun düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Gomis, Antalyaspor hakkında bilgi topluyor
Türkiye'deki arkadaşlarıyla temas kuran Gomis'in, Antalyaspor hakkında bilgi topladığı da gelen haberler arasında yer aldı.
İlk tercihi Galatasaray
Ajanspor'un haberine göre; Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtilen Gomis'in önceliğinin eskiden formasını giydiği ve Süper Lig gol krallığı yaşadığı Galatasaray olduğu öğrenildi. Fransız futbolcu, Cimbom ile anlaşamazsa diğer teklifleri değerlendirecek.