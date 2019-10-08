Bafetimbi Gomis: Her şey daha iyi olacak

Galatasaray'ın 2 sezon önceki şampiyonluğunda büyük karkısı olan ve gol krallığını elde ederek takımdan ayrılan Gomis2ten Sarı Kırmızılı taraftarlara umut verecek açıklamalar geldi.

Fransız yıldız, "PSG maçında Seri ve Nzonzi ikilisini izledim Galatasaray’da, Türkiye Ligine tüm saygımla, bu ikilinin çok daha iyi yerlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray biraz tutuk başladı fakat her şey çok daha iyi olacaktır" dedi.

Gomis'in RMC Sport'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"O sözü hiç unutmadım"

Galatasaray ile anlaştığımda yöneticiler bana sen 1 verirsen taraftar 2 verir demişti, bu sözü hiç unutmadım ve gerçekten de öyle oldu. Sevildiğimi her zaman hissettirdiler ben de onları çok seviyorum. Türkler gerçekten iyi insanlar.

"Avrupa'dan kupa alan tek takımı"

Türkiye’de 3 büyük kulüp var, beni bu üç takımın taraftarı da sevdi ve saydı diyebilirim. Fakat Galatasaray aralarında Avrupa Kupasına sahip olan tek takım, haliyle en büyük de Galatasaray.

"Seri - Nzonzi çok iyi"

PSG maçında Seri ve Nzonzi ikilisini izledim Galatasaray’da, Türkiye Ligine tüm saygımla, bu ikilinin çok daha iyi yerlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Mükemmel iki isim. Seri muazzam bir oyuncu, Nzonzi keza öyle.

Galatasaray da çok büyük ve farklı bir takım gerçekten. Seri ve Nzonzi’ye neden orada olduklarını sorarsanız eğer, inanın size nedenlerini anlatacaklardır. Çok farklı bir yer.

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"Fenerbahçe derbisi çok farklı"

Galatasaray ve Fatih Terim ile hâlâ çok iyi ilişkilerimiz var. Galatasaray Fransız kültürü de olan da bir takım, bu yüzden uyum sorunu olmuyor bizler adına. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Saint Etienne - Lyon çok daha büyük bir derbi, farklı bir seviye.

"Her şey daha iyi olacak"

Galatasaray 30 Milyon taraftarı olan bir kulüp. İnanın orada yaşadıklarımı her futbolcunun bir gün gidip yaşamasını isterim. İnanılmaz. Falcao ile bir görüşmemiz oldu transferi öncesinde. Galatasaray biraz tutuk başladı fakat her şey çok daha iyi olacaktır.

"İstanbul'da yaşayacağım"

Galatasaray’ın bu denli güçlü isimleri takıma çekebilmesi de çok önemli ve güzel bir durum. İstanbul’u ben çok seviyorum, bir ayağım hâlâ orada, kariyerimi sonlandırdıktan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum.

"Taraftar bana o gün destek olmuştu"

Irkçı insanlar var maalesef. Ajaccio taraftarı bir keresinde muz atmıştı bana fakat ben siyah olmaktan gurur duyuyorum. Galatasaray taraftaeı bu konuda çok büyük destek göstermişti bana maske takarak, o gün çok kötü oynamıştım, çünkü hissetiklerim olağanüstüydü.

(Kaynak: @Ligue1Türkçe)