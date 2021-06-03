Futbol kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de sürdüren eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray taraftarına övgüler yağdıran Gomis, Fatih Terim'in çok tecrübeli bir teknik adam olduğunu vurguladı. Tecrübeli forvet, geleceğinden, Galatasaray'dan ayrılık sürecine kadar birçok konuda merak edilenlere yanıt verdi.

Al Hilal formasıyla ligde çıktığı 29 maçta 22 gol atıp 4 de asist yapan 35 yaşındaki golcü, takımının başarısından en büyük pay sahiplerinden biri olurken Arabistan Ligi'ndeki ikinci şampiyonluk sevincini yaşadı.

'Artık Galatasaray taraftarı oldum'

Sarı Kırmızılı ekipten ayrıldığı dönem sonrası Galatasaray taraftarı olduğunun altını çizen Gomis, ''Galatasaray taraftarını fazlasıyla özlüyorum. Galatasaray’daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum.'' diye konuştu.

'Taraftarlarla aramızda çok güçlü bir birliktelik vardı'

Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluk ile ilgili konuşan Fransız oyuncu, ''Taraftarlarla aramızda çok güçlü bir birliktelik vardı. Oyuncular arasında da çok iyi bir etkileşim ve dayanışma vardı. Kaptan Selçuk gibi takımı bir arada tutan önemli oyuncular vardı.'' ifadelerini kullandı.

2017/18 Galatasaray'da forma giyen Gomis, Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.

'Fatih Terim büyük bir tecrübe'

''Fatih Terim'e övgüler yağdıran tecrübeli forvet, ''Fatih Terim... tabii ki büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda, son maçta soğukkanlılığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı.'' dedi.

'Galatasaray'ın ona çok ihtiyacı var!'

Gomis, Fatih Terim'i nasıl tanımlarsın? sorusuna ''"Çok güçlü bir ilişkimiz var. Sezon boyunca birçok kez konuşuyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Zaman zaman koyu sohbetler yapıyoruz. Umarım Galatasaray'ın başında kalır çünkü Galatasaray'ın ona çok ihtiyacı var." şeklinde yanıt verdi.

'Yöneticiler kontratımı yenilemek istemediler'

Galatasaray'dan ayrılık sürecinde yaşananları da açıklayan Gomis, "Bu konu hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı. Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok iyi hissettim ve kariyerimi burada bitirmeyi hayal etmiştim. Ne yazık ki yöneticiler kontratımı yenilemek istemediler." dedi ve ekledi:

Gomis, Sarı Kırmızılı ekibin şampiyon tamamladığı sezonu gol kralı olarak tamamladı.

'Belki de çok yaşlı olduğumu düşündüler'

''Belki de çok yaşlı olduğumu düşündüler. Belli bir yaşım vardı ama aradan geçen 3 yılın ardından genel tablo ortada, Bafe gollerine devam ediyor. Suudi Arabistan'da, Al-Hilal'de hedefleri olan ve bana güvenen yöneticilerle karşılaştım."

'Doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş hak etti'

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu takip ettiğini belirten Bafe, şampiyonluğunu Beşiktaş'ı hak ettiğini ifade etti ve ''Üzgünüm, Galatasaray şampiyonluğa ulaşamadı ancak doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş hak etti. Larin ve Aboubakar'ın yanı sıra Ghezzal çok iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray ayağa kalkacaktır ve umut ediyorum ki gelecek sezon şampiyon olacaktır. Tüm kalbimle onlar için en iyisini diliyorum.'' diye konuştu.

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, 121 maçta 92 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Asla 'Beşiktaş veya Fenerbahçe 'de oynayamam.' diyemem...

Türk kulüplerinin kendisine olan ilgisini doğrulayan 35 yaşındaki forvet, "Türk kulüplerinin ilgisi olduğu doğru ama şu an için Al-Hilal'de mutluyum. Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiyi ve sevgiyi ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim. Beşiktaş'a ve Fenerbahçe'ye de çok büyük saygım var. Asla 'Beşiktaş veya Fenerbahçe'de oynayamam.' diyemem çünkü gerçekten çok büyük kulüpler. Galatasaray her zaman için ilk önceliğim çünkü orada çok güzel bir aşk hikayesi yaşadım." şeklinde konuştu.