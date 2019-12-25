Sezon başında Fulham’dan kiralanan Seri’nin performansından memnun olmayan ve devre arasında yolları ayıracak olan Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcunun yerine eski oyuncusunu geri getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen, Trabzonspor’la anlaştığı iddia edilirken, bu haber bizzat Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından yalanlanan Badou Ndiaye, artık Galatasaray’dan haber bekliyor.

Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında da kiralanıp şampiyonluk yaşayan Ndiaye’yi, 1.5 yıllığına renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

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