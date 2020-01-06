Badou Ndiaye: Yeniden doğmaya geldim

Trabzonspor, Badou Ndiaye transferi ile devre arasının ilk bombasını patlatmış ve Mikel-Sosa’lı orta sahasını ciddi bir şekilde güçlendirmişti.

İmza töreninde, “Bana güvenip, beni Trabzon’a getirdiği için çok teşekkürler” sözleri ile Başkan Ahmet Ağaoğlu’na teşekkür eden Senegalli yıldız, özel görüşmede de Fırtına’nın patronuna eski günlerine döneceğinin sözünü verdi.

Bordo- Mavili forma ile hiçbir zaman mücadeleden kaçmayacağını söyleyen 29 yaşındaki futbolcunun, “Burası bildiğim bir lig. Yeniden doğmak için Türkiye’ye geldim. Taraftarımızın yüzünü güldürmek için elimden geleni yapacağım. Şüpheniz olmasın” dediği öğrenildi.

‘Hedeflerimiz için çalışacağım’

Trabzonspor’un şampiyonluk iddiasının olması kendisini oldukça cezbettiğini dile getiren Ndiaye’nin, “Hedefler beni her zaman etkiler. Ben de bu hedeflere ulaşmamız için çok çalışacağım. Bana duyulan güveni boşa çıkartmayacağım. Sahada her zaman terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim ve formanın hakkını vereceğim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Hüseyin Çimşir’i yakından tanıyor

2015-2017 yılları arasında Osmanlıspor’da forma giyen Senegalli oyuncu, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ile o dönem beraber çalıştı. Genç hoca, o yıllar arasında Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılığını yapıyordu.