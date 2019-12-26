Badou Ndiaye Trabzonspor formasını giydi!

..Ve Trabzonspor bombayı patlattı. Karadeniz ekibi, 1.5 aydır peşinde olduğu Badou Ndiaye’nin transferinde mutlu sona ulaştı. İlk olarak oyuncu cephesiyle görüşüp, olumlu yanıt alan Bordo-Mavili Yönetim, Stoke City ile de el sıkıştı. Buna göre 29 yaşındaki Senegalli orta saha, 1.5 yıllığına kiralanacak. Sözleşmede satın alma opsiyonu da yer alacak. Kadro maliyetini düşürmek için devre arasında en az 4-5 oyuncusunu gönderecek olan İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmaya göre, Ndiaye’nin tüm maaşını Trabzonspor karşılayacak. Championship ekibinde garanti ücret olarak yaklaşık 2 milyon Euro kazanan Ndiaye’nin, Fırtına’ya yarım sezonluk maliyeti 1 milyon Euro’yu geçmeyecek.

Transfer 4 Ocak’ta açılıyor

Badou Ndiaye ve menaceriyle bir araya gelen Trabzonsporlu yöneticilerin, yıldız oyuncuya Bordo-Mavili formayı dahi giydirdikleri öğrenildi. Resmi açıklamanın bu fotoğraflarla yapılacağı belirtildi. Futbol Fedarasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi 4 Ocak tarihi ile başlıyor. Aynı tarihte Bordo-Mavililer, Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarına start verecek. Ndiaye’nin devre arası kampında takıma katılması bekleniyor.

Ömer Necati Albayrak

Mini yorum / Erman Özgür

Ndiaye ile kalite artar

Devre arası transferleri için en önemli, detay oyuncuyu tanıyor olmaktır. Direk katkı verebileceğinden emin olmak şarttır. Ligimizi tanıyor olması önemlidir. Ndiaye transferi bu kriterlere uyuyor. Uymadığı şey ise kendi oynadığı takımında sezonun ilk yarısını düzenli oynamadan geçirmiş olması. Yani maç temposu kazanması zaman alacak. Diğer taraftan Galatasaray’ın son şampiyonluğunda, özellikle sert maçlarda birçok kez tribüne gitti. Performans olarak çıkışta bir oyuncu değil. Yine de Trabzonspor’un orta sahası için rekabeti ve kaliteyi arttıracağı kesin. Olmazsa olmaz bir transfer sayılmaz. Ama orta sahadan bir oyuncuyu kanat forvete kaydırmak gibi bir düşüncesi varsa Ünal Karaman’ın, işte o zaman bu daha doğru bir hamle olur. Yeterli mi diye sorarsanız hala Trabzonspor’un ligin ikinci yarısı için iyi bir kanat forvet ve lider bir stopere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.