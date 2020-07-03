Badou Ndiaye sezon sonu

Yeni sezon transfer çalışmalarına çoktan başlayan ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temaslar kuran Trabzonspor, iç transferi ise büyük oranda sezon sonuna bıraktı. Jose Sosa ve Novak ile lig bitiminde masaya oturulacak. Benzer durum Badou Ndiaye konusunda da geçerli. Başarılı orta saha, kariyerine Trabzonspor’da devam etmek isterken, kulübü Stoke City’ye dönmeyi düşünmüyor. Çünkü İngiliz kulübü değil Premier Lig’e çıkmak, Championship’te dahi kümede kalma mücadelesi veriyor. Alt ligde oynamak istemediğini defalarca söyleyen Ndiaye, Trabzonspor Yönetimi’nden transfer planlamasıyla ilgili haber bekliyor.

2022’ye kadar sözleşmeli

Bordo-Mavililer Ndiaye konusunu lig sonrasına ertelerken, şartların oluşması halinde Senegalli futbolcu 1 yıl daha kiralanabilir. Ancak bonservis bedeli ödenmesi kesinlikle düşünülmüyor. Ndiaye’nin Stoke City ile sözleşmesi 30 Haziran 2022’ye kadar devam ediyor.