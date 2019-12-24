Badou Ndiaye savaşı!

Galatasaray’dan Badou Ndiaye hamlesi... Trabzonspor, Sarı- Kırmızılılar’ın eski oyuncusuyla büyük ölçüde anlaşma sağlamış durumda. Hatta Senegalli orta saha oyuncusunun, transfer için Türkiye’ye geldiği iddia edilmişti. Ancak Galatasaray’ın, Ndiaye için bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim’in kadrosunda görmeyi çok istediği 29 yaşındaki futbolcunun yeniden kiralanması planlanıyor. Bu doğrultuda tecrübeli futbolcuya, “Bir yere imza atma, bizden haber bekle” mesajı gönderildiği ortaya çıktı. Sarı- Kırmızılılar, İngiliz kulübü Stoke City ile temas kurarak, oyuncunun yeniden kiralanma şartlarını görüştüğü de gelen haberler arasında.

Geçen yıl olduğu gibi...

Stoke City’de bu sezon da beklentilerin altında kalan Badou Ndiaye, 3 haftadır kulübünde kadro dışı. Galatasaray, 16 milyon Euro’ya sattığı Ndiaye’yi geçen sezon ikinci yarıda kiralamış ve şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sezon da aynı planla orta sahanın güçlendirilmesi planlanıyor.

Ağaoğlu: Bize gelmedi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da, önceki gün yaptığı açıklamada, Ndiaye’nin Türkiye’ye geldiğini, ancak bunun kendileri için olmadığını, bir başka kulüple görüştüğünü söyledi. Taraflar arasındaki temasların devam ettiği belirtiliyor.

Metin Karabaş