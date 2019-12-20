Badou Ndiaye haftaya geliyor

Ocak ayındaki ara transfer döneminde ezeli rekabet yaşanacak. İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Stoke City’nin gözden çıkardığı Badou Ndiaye, önümüzdeki hafta transfer görüşmeleri yapmak için Türkiye’ye gelecek. Bu kez tek adresi Galatasaray olmayacak. “stokesentinel.co.uk” sitesinin haberine göre; finansal fair play konusunda büyük sıkıntı yaşayan Stoke City, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu elden çıkarmak istiyor.

ZORUNLU OPSİYON ŞARTI

Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon’un Ndiaye için yüksek bir bonservis bedeli ödeyemeyeceği biliniyor. Tecrübeli futbolcunun, kulübüyle 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. FFP kriterleri de göz önüne alındığında 3 büyük kulübün, “Zorunlu satın alma opsiyonu”yla birlikte Senegalli futbolcuyu kiralayabileceği kaydedildi. G.Saray ve Trabzonspor’un Ndiaye ilgisi biliniyordu. Ancak son olarak Beşiktaş işin içine girdi.

Kaynak: Akşam