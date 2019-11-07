Badou Ndiaye 2 milyon Euro

Sezon başından bu yana ortaya koyduğu futbol ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Trabzonspor, sakatlık problemini ise bir türlü aşamıyor. Kadro rotasyonunun da dar olması nedeniyle yoğun fikstürde sıkıntı yaşayan Bordo-Mavililer, devre arasında bu işi çözmeyi hedefliyor. Yönetim, öncelikle orta sahaya direkt 11’de oynayabilecek bir isim alacak. Hedefteki 1 numaralı adayın ise Badou Ndiaye olduğu öğrenildi. Daha önce Galatasaray forması giyen Senegalli ön libero, İngiltere Championship’te Stoke City formasını terletiyor.

Kiralama bedelsiz...

Alt ligde oynamaktan rahatsız olan Ndiaye’nin Trabzonspor’un önerisine sıcak baktığı öğrenilirken, yönetim maliyet araştırmalarına da başladı. 29 yaşındaki yıldızın yarım sezonluk maaşı 1.5 milyon Euro. Stoke ise kiralama bedeli olarak 500 bin Euro talep ediyor. Fırtına’nın hedefi, kiralama bedeli vermeden transferi sonuçlandırmak.