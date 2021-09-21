Eskişehir'de badminton sporuna karşı yetenekleri fark edilen 12 yaşındaki Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen kardeşler, katıldıkları Türkiye şampiyonalarında kazandıkları derecelerle milli takıma seçilip, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etme fırsatı yakaladılar.

Melahat Ünügür Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi ikizler, badmintoncu olan ablaları Ayşegül Yemişen ile antrenmanlara gitmeye başladı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli Türkiye Badminton Milli Takımı Antrenörü Nihat Horasan tarafından yetenekleri keşfedilen ikizler de antrenmanlara katıldı. 7 yaşlarına geldiklerinde şampiyonalara hazırlanan Yağmur Tuana ve Irmak Rana Yemişen, 9, 11 ve 13 yaş kategorilerinde katıldıkları müsabakalarından madalyalarla döndü.

Elde ettikleri başarıların ardından Türkiye 15 Yaş Altı Badminton Milli Takımı'na seçilen ikizler, 24-26 Eylül'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenecek Gençler Açık Turnuvası'na milli formayla mücadele edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Evde sadece badminton ve dersler hakkında konuşuyoruz"

Yağmur Tuana Yemişen, AA muhabirine, 5 yıldır bu sporu severek yaptığını söyledi.

"Hem ferdi hem de takım olarak Türkiye derecelerimiz var." diyen Yağmur Tuana, "Milli sporcu olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu spora başlamamızda önayak olan ablam Ayşegül Yemişen, uluslararası başarılar elde etti. İkizimle onun arkasından ilerliyoruz. Anne ve babam, bizim milli takıma seçilmemizden dolayı çok mutlu. Sınıf arkadaşlarımız da milli takıma seçilip, yurt dışında Türkiye'yi temsil edecek olmamız nedeniyle bizden daha heyecanlılar. Bu sporda daha iyi olmak için bize verilecek desteğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Irmak Rana Yemişen ise ikiziyle badmintonun çiftler kategorisinde mücadele etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Maç içinde bazen birbirleriyle tartıştıklarını anlatan Yemişen, şöyle devam etti:

"Evde, okulda ve antrenmanda aramız iyi. Evde sadece badminton ve dersler hakkında konuşuyoruz. Şimdi, ay yıldızlı formayla Avrupa'ya gideceğimiz için heyecanlıyız. Nereye gideceğiz, nasıl olacak, hedefimiz ne olacak gibi şeyler konuşuyoruz. Ablamız bize çok fazla destek oluyor. İkizimle olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi istiyorum. Olimpiyatta madalya kazanmayı hedefliyoruz. Milli formayı giymek için elimden geldiğince çalıştım."

Hem ablalık hem antrenörlük yapıyor

İkizlerin ablası Ayşegül Yemişen, kendisinin de milli sporcu olarak yurt dışı tecrübesi olduğundan kardeşlerine yardım ettiğini aktardı.

Anne ve babası çalıştığı için küçükken kardeşlerini antrenman salonuna götürdüğünü belirten Yemişen, "Onlar benimle antrenmana gidip gelirken antrenörümüz badmintona yatkınlıklarını tespit etti. Böyle kardeşlerim de benim gibi badminton sporcusu oldu. Şimdilerde onlara antrenörlük de yapıyorum, maç tecrübelerini aktarıyorum. Kardeşlerimin benden daha da iyi sporcu olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Antrenör Nihat Horasan ise sporcularının 12 yaşında olmasına rağmen 15 Yaş Altı Milli Takımı'nda yer aldığını vurguladı.

Avrupa şampiyonalarına gitmeyi amaçladıklarına değinen Horasan, "İkizlerle çalışmak önceleri çok zordu, isimlerini karıştırıyordum ancak ikizlerin aynı takımda olması kolaylık sağlıyor. Her zaman iyi bir partner bulmak kolay değil. Onların biri düşüşe geçtiğinde hemen diğeri toparlıyor. Bu da başarıyı beraberinde getiriyor." dedi.

AA