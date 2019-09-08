Badmintonda Olimpiyat kotasına 1 gümüş ve 2 bronz madalya

ANKARA,(DHA)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan veren 'RLS Kharkiv Uluslararası Badminton Turnuvası' 04-08 Eylül tarihleri arasında Ukrayna'nın Kharkiv kentinde yapıldı.

2012 Londra Olimpiyat sporcumuz Neslihan Yiğit, tek bayanlar kategorisinde sırasıyla Moldova, Ukrayna, Kanada ve Gallerli rakiplerini mağlup ederek finale kadar yükseldi. Finalde de Fransız rakibi Ql Xuefei'ye 2-1 yenildi. Turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

2016 Rio Olimpiyat sporcumuz Özge Bayrak ise sırasıyla Bulgaristan, Hollanda ve Macaristan'lı rakiplerini yenerek, yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransız rakibi Ql Xuefei'ye 2-0 yenildi ve turnuvada üçüncü oldu.

Turnuvada bir diğer kategori çift bayanlar sporcuları Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci'de yarı finale kadar mücadelelerine devam ettiler. Yarı finalde ise İngiliz rakipleri Chloe Birch - Lauren Smıth'e mağlup gelerek turnuvada üçüncü oldular.

Bu sonuçların ardından, 204 sporcunun kota puan mücadelesi verdiği turnuvada milli badmintoncularımız 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)

