Badmintonda Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

Fransa'nın Orleans şehrinde düzenlenen Orleans Masters 2019 Badminton Turnuvası sona erdi.

24 Mart 2019, Pazar 18:07
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Badmintonda Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

365 sporcunun madalya mücadelesi verdiği turnuvada milli badmintoncu Neslihan Yiğit, tek kızlar kategorisinde 3'üncü olarak bronz madalya kazandı.

Neslihan Yiğit, ABD'li Crystal Pan'ı 2-0, Endonezya'lı rakibi Choirunnisa Choirunnisa'yı 2-0 ve Japon rakibi Ayumi Mine'yi 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Olimpik sporcu Yiğit, yarı final maçında İskoçya'lı rakibi Kirsty Gilmour'a 2-1 mağlup olarak, turnuvayı 3'üncü tamamladı.

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Fransa'da sona eren Olimpiyat Eleme Puan Turnuvası'nda Türk Milli Takımımızın yarı finalde temsil edilmesinden ve bronz madalya kazanılmasından ötürü mutluluğunu dile getirirken, Neslihan Yiğit'i tebrik etti.

DHA

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