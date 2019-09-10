ANKARA,(DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'Myanmar International Series' Badminton Turnuvası 11-15 Eylül tarihleri arasında Myanmar'ın Yangon kentinde gerçekleşecek. 20 ülkeden 350 sporcunun kota mücadelesi vereceği turnuvada Badminton Türk Milli Takımı'nı milli sporcu Emre Lale temsil edecek.
Myanmar'da düzenlenecek turnuvanın ardından milli sporcu Emre Lale, 18-22 Eylül tarihleri arasında Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenecek Sydney Uluslararası Badminton Turnuvası'nda kota alma mücadelesine devam edecek.
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