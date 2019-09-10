Badminton'da Emre Lale kota mücadelesi veriyor

Badminton'da Emre Lale kota mücadelesi veriyor

10 Eylül 2019, Salı 20:34
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Badminton'da Emre Lale kota mücadelesi veriyor

ANKARA,(DHA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından 'Myanmar International Series' Badminton Turnuvası 11-15 Eylül tarihleri arasında Myanmar'ın Yangon kentinde gerçekleşecek. 20 ülkeden 350 sporcunun kota mücadelesi vereceği turnuvada Badminton Türk Milli Takımı'nı milli sporcu Emre Lale temsil edecek.
Myanmar'da düzenlenecek turnuvanın ardından milli sporcu Emre Lale, 18-22 Eylül tarihleri arasında Avustralya'nın Sydney kentinde düzenlenecek Sydney Uluslararası Badminton Turnuvası'nda kota alma mücadelesine devam edecek.

(FOTOĞRAFLI) 
 

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