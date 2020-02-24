Badminton Milli Takımı’ndan 2 madalya

Avusturya’nın Viyana kentinde düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından Avusturya Açık 2020 Badminton Turnuvası sona erdi. 4 gün süren turnuvada 323 sporcu kota mücadelesi verdi. Bu mücadele sonunda Milli Badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin gümüş madalyanın sahibi olurken, Aliye Demirbağ ise bronz madalya kazandı. Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, sırasıyla Kanada, Danimarka ve Hindistanlı rakipleri yenerek finale yükseldi. İnci ve Erçetin, finalde Japon rakiplerine 2-0 mağlup olarak çift bayanlar kategorisini 2’nci olarak tamamladı. Aliye Demirbağ ise, sırasıyla Danimarka, Çin Taipei ve Macar rakiplerini mağlup ederek yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Japon rakibine 2-1 yenilerek tek bayanlar kategorisini 3’üncü olarak tamamladı.

Öte yandan İspanya’nın Barcelona şehrinde sona eren 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakalarından ‘HSBS BWF World Tour Super 300’ Badminton Turnuvasında tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit çeyrek final yaparak olimpiyat kotası için önemli puanlar aldı.