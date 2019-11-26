Badminton Milli Takım kadrosu belli oldu

Fransa’nın Lievin kentindeki Arena Stade Couvert’de, 11-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek Badminton Avrupa Takım Şampiyonası’na gidecek milli takım kadrosu açıklandı.

Türkiye Badminton Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosu şu isimlerden oluştu:

Tek Erkekler kategorisi: Emre Lale, Haktan Doğan, Murathan Eken

Tek Kadınlar kategorisi: Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Özge Bayrak, Büşra Ünlü

Çift Erkekler kategorisi: Emre Sönmez - Mehmet Çapar, Serdar Koca - Serhat Salım

Çift Kadınlar kategorisi: Nazlıcan İnci - Bengisu Erçetin, İlaydanur Özelgül - Zehra Erdem