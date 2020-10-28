Badminton ile hayatı değişen Tuana Uzuner şimdi öğretmen

Sosyal sorumluluk projesinin temelinde 'Bir insanın kazanımı, bütün insanlığın kazanımı gibidir' misyonu ile çalışan Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik; Türkiye Badminton Federasyonunun resmi mail adresine gelen bir mail ile bu projenin nereden nerelere geldiğini görünce çok mutlu oldu.

Gelen mail 'de 'Öncelikle mailim kime ulaşacak bilmiyorum ama merhaba. Ben Tuana Uzuner, 7 yaşımdayken hayatıma giren bu spor sayesinde sosyalleşme, konuşma, kendime öz saygı ve disiplin olarak çok ilerleme kat ettim. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda büyüyen bana çok fazla şey kattınız. Raketimiz yoktu temin ettiniz, topumuz yoktu bizi kırmayıp ona kadar gönderdiniz. Bizler de sizin bize sağladığınız imkanlarla elimizden gelenin fazlasını yapıp yurt arası müsabakalarda adımızı duyurduk. 9 yaşında birincilik elde ettim, elimde TBF'nin raketiyle... 15 yaşımdayken kız çiftler maçında 2. olduğumuzda da sizin raketiniz vardı elimizde. Şimdi bir okula memur olarak atandım. Burada bu spora yatkın olan çok fazla sayıda öğrencimiz var ve aldığımız raketler sizinkiler kadar iyi değil maalesef. Eğer eskiden olduğu gibi hala raket dağılımı yapıyorsanız geri bildirim istemekteyim. Gereğini bilgilerinize arz ederim.' yazıyordu.

Badminton Federasyonu'na gelen mailleri takip eden Başkan Özmekik, mail kutucuğa düşer düşmez maili okuyup hemen Tuana Uzuner'e dönüş yapınca önce Tuana Uzuner şaşırdı ve "Ne çabuk mailime cevap verdiniz aradınız" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Başkan Murat Özmekik ise bu konuda; 'İnsanların en hayırlısı onlara faydalı olanıdır' ilkesi ile 2008 yılında başlattığımız ve günümüzde de devam eden projemiz ile bir evladımızı hayata kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yurtta yetişen bu evladımıza da bir faydamız dokundu ise ne mutlu bize, Biz imkân verildiği sürece inşallah ülkemizin güzel insanlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Hz. Muhammed (S.A.V) kendi yetimini veya başkasına ait yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız.' buyurmuştur. Biz de bu müjdeye kavuşma anlayışı ile Badminton Federasyonumuzun sosyal sorumluluk projeleri ile ülkemizin güzel insanlarına faydalı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA